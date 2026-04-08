La calidad de los mejillones gallegos lidera la clasificación de la OCU entre 24 marcas analizadas

Archivo - Latas de mejillones y sardinas sobre mesa de madera - USTWOPROJECT/ ISTOCK - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un análisis de 24 marcas de mejillones en escabeche en donde la gran mayoría obtienen unos resultados buenos o muy buenos resultados globales", entre las que "destacan especialmente" la calidad de las elaboradas con mejillón gallego.

Así, subraya el aporte nutricional, seguridad alimentaria y degustación de este alimento. "Un aspecto, este último, en el que destacan especialmente las latas con mejillón gallego (especie 'Mytilus galloprovincialis'), cultivado en bateas en las rías, frente a las latas que incorporan mejillón chileno (especie Mytilus chilensis)".

Una prioridad del análisis de OCU ha sido identificar los riesgos de seguridad alimentaria, pues en el caso los mejillones "existen amenazas graves como las biotoxinas producidas por microalgas en determinadas épocas del año; o los metales pesados que acumulan los bivalvos al filtrar el agua si estuviera contaminada". No obstante, estos riesgos no se han detectado, "salvo una cierta presencia de cadmio cerca del límite permitido en una de las latas".

La valoración nutricional de los mejillones seleccionados "también es buena o muy buena". Aunque presentan un ligero exceso de sal (propio del escabeche y más acusado en las marcas Albo, Calvo y Cuca), son ricos en proteína de alto valor y apenas presentan un 4,5% de materia grasa. Además, resalta que tienen una buena proporción de Omega 3 y son una de las fuentes de hierro y vitamina B12 más importantes que se puede incorporar a la dieta. "De hecho, son más saludables que otros aperitivos habituales como las patatas fritas, los cacahuetes o las aceitunas", agrega.

El precio más elevado de las marcas de fabricante (hasta 7 euros por lata) frente a las marcas blancas (por debajo de los 2 euros por lata) no se corresponde con una mejor calidad: entre las siete latas mejor valoradas, cuatro son de marca blanca, dos de las cuales destacan por su excelente relación calidad-precio: Mejillón de Galicia de Eroski y Sal de Plata de Aldi.

Por último, la OCU recuerda que las latas de mejillones, una vez abiertas, deben consumirse en un plazo máximo de tres o cuatro días, siempre que se conserven en el frigorífico en un recipiente bien cerrado. Es recomendable utilizar un envase de cristal, ya que se trata de un material neutro que evita la transferencia de sustancias al alimento.