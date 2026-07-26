Celeiro (Lugo) celebra la tradicional procesión marítima de sus fiestas como homenaje al sector

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en Celeiro - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Celeiro, parroquia de Viveiro (Lugo), ha celebrado este domingo la tradicional procesión marítima de sus fiestas con la que pasea en una embarcación una imagen de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros. Este acto, que incluye una ofrenda a los marineros fallecidos, es un homenaje a los profesionales del sector del mar.

En él han participado la conselleira do Mar, Marta Villaverde; la presidenta de la Diputación, Carmela López; la alcaldesa, Mariña Gueimunde, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Celeiro, Domingo Rey, entre otras autoridades, que han acompañado a marineros, vecinos y visitantes.

Por su parte, la responsable autonómica ha destacado el "profundo vínculo cultural, social y económico" de este pueblo costero con la actividad pesquera y la protección de la cultura marítima.

Villaverde también ha incidido en que el "profundo arraigo" de las tradiciones marineras en las comunidades costeras es el "mejor reflejo del vínculo histórico y afectivo" de estas poblaciones con la actividad pesquera, uno de los "pilares fundamentales de la identidad" gallega.