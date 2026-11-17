Archivo - Una batea para pescar mejillones, a 2 de septiembre, en Pontevedra, Galicia (España). La alta temperatura del agua, sin viento norte y el continuo desove del mejillón alarman a los 'bateeiros'. El sector explica que la concha tiene "un buen crec - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) cerró a la extracción un total de 20 polígonos de bateas de mejillón por la presencia de la toxina lipofílica (diarreica).

En la jornada de este martes el Intecmar, dependiente de la Consellería do Mar, informó de tres nuevos cierres en la ría de Vigo --Redondela A y B, y Cangas E--.

Estos se suman a los cinco cierres decretados en la jornada del lunes --O Grove C2 y C4, Baiona A, Cangas A y Vigo A--.