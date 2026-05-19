Cerrados todos los polígonos de bateas de Galicia por la extensión de la marea roja

Archivo - Una batea para pescar mejillones, a 2 de septiembre, en Pontevedra, Galicia (España). La alta temperatura del agua, sin viento norte y el continuo desove del mejillón alarman a los 'bateeiros'. El sector explica que la concha tiene "un buen crec - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) ha decretado el cierre de todos los polígonos de bateas de mejillón de Galicia debido a la extensión de la marea roja.

La semana pasada, el Intecmar ya había clausurado la práctica totalidad de polígonos de Galicia por la presencia de biotoxinas, pero en las últimas horas ha hecho lo propio con los dos que quedaban operativos en las rías de Ares y Betanzos (Sada 1 y 2).

Desde mediados de abril, semana a semana, se han ido incrementando la presencia de la microalga tóxica 'Dinophysis acuminata', productora de toxinas que afectan a los cultivos de bivalvos.

La Xunta ha destacado en los últimos días el trabajo de Intecmar para cerrar las zonas que presentan toxinas con el objetivo de garantizar la seguridad del consumidor. Las rías gallegas cuenta con más de medio centenar de polígonos de mejillón.

Estas toxinas son lipofílicas o diarreicas --causantes de problemas gastrointestinales--, que también afectan a buena parte de los polígonos de moluscos infaunales, pues más de una veintena de zonas están inoperativas entre las casi 40 existentes.