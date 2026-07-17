El choco inicia su veda el próximo lunes 20 en las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La pesca del choco en las rías de Vigo, Pontevedra y Arousa quedará vedada a partir del próximo lunes 20 de julio y hasta el 31 de octubre, según las tres resoluciones que publica este viernes el Diario Oficial de Galicia (DOG).

La decisión se adopta una vez examinados los informes técnicos correspondientes, que constatan un incremento "significativo" de individuos juveniles capturados a partir del mes de junio respecto a meses anteriores.

Los informes recomiendan limitar el empleo de las diferentes artes de pesca en las zonas más interiores de las rías y la medida se toma una vez consultado el sector en la zona.