El cierre de bateas por la presencia de toxinas se extiende a casi el 80% de los polígonos

Archivo - Varias bateas para pescar mejillones, a 2 de septiembre, en Pontevedra, Galicia (España). La alta temperatura del agua, sin viento norte y el continuo desove del mejillón alarman a los 'bateeiros'. El sector explica que la concha tiene "un buen - Agostime - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi el 80% de los polígonos de bateas de mejillón se encuentran cerrados a la extracción tras los últimos cierres decretados por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar) en la mañana de este martes por la extensión de la toxina lipofílica (diarreica).

En concreto, están cerrados 41 de los 52 polígonos existentes en las rías gallegas. Intecmar informa este martes de cinco nuevos cierres en las rías de Vigo --Redondela-- y Arousa --A Pobra--.

Entre otras, se encuentran clausuradas al completo las rías de Pontevedra y Muros-Noia, así como gran parte de Arousa y Vigo.

En lo tocante al marisqueo, hay media docena de zonas que han sido cerradas a la extracción entre las rías de Pontevedra y Vigo por la presencia de toxinas lipofílicas en los últimos días.