La CIG rechaza el primer convenio del grupo Nueva Pescanova al considerar que supone una "pérdida de derechos"

VIGO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Galega de Alimentación, Mar, Transporte e Telecomunicacións de la Confederación Intersindical Galega (CIG) ha rechazado el primer convenio del grupo Nueva Pescanova al considerar que supone una "pérdida de derechos".

En un comunicado, la CIG ha censurado la actuación de los sindicatos UGT y CC.OO., que han firmado este documento junto con la dirección de la compañía gallega el pasado viernes.

"A partir de ahora, el poder de negociación residirá en el comité intercentros, por lo que cuestiones tan importantes como jornada, ERE y ERTE o salud laboral ya no se negociarán en los distintos centros de trabajo afectados", ha criticado la CIG.

Además, a su juicio, cada centro de trabajo pierde así derechos adquiridos que, o bien desaparecen, o bien son modificados a la baja, hasta el punto de que consideran que se trata de un convenio que solo beneficia a la compañía.

"Una vez más la mala gestión empresarial tenemos que pagarla el personal de los centros industriales, como cuando el equipo de dirección robó a manos llenas y después tuvimos que aguantar y sacrificarnos nosotros para mantener el grupo", ha lamentado el sindicato.