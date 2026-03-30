Cofradías de Pontevedra piden la exención temporal de las cuotas de la Seguridad Social para mariscadores a pie

Montones de conchas y marisco muerto, en la playa de Testal, a 18 de marzo de 2026, en Noia, A Coruña, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Cofradías de Pescadores de Pontevedra ha pedido al Instituto Social de la Marina (ISM) la exención temporal de cuotas de la Seguridad Social para el sector del marisqueo a pie después de que la Consellería do Mar suspendiese temporalmente los planes de gestión ante la elevada mortandad de marisco por causas de los temporales de este invierno.

En un comunicado, la Federación de Cofradías ha avanzado que trasladó a la Dirección General del Instituto Social de la Marina, la "enorme preocupación" del sector marisquero gallego.

En el escrito, dirigido a la directora ISM, Elena Martínez Carqués, las Cofradías han remarcado que la actividad marisquera "es clave" para la economía de los municipios costeros de Galicia y es el "sustento de muchas familias".

"A pesar de esta inactividad forzada, para nada imputable al sector extractivo, la mayoría de las mariscadoras deben seguir pagando sus cuotas mensuales a la Seguridad Social a través del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, excepto aquellas que tengan la opción de poder acceder a la prestación por cese de actividad para autónomos", han recalado las Cofradías en un comunicado.

Por ello, han demandado ante el ISM la implmentación de una exención de las cuotas de la Seguridad Social para los profesionales del marisqueo a pie, cuyos planes de gestión fueron paralizados o adaptados por la Consellería do Mar y, al mismo tiempo, a las que no tengan derecho de acceder a la prestación por cese de actividad.

Los mariscadores consideran que esta es "sin duda una medida justa y razonable" que ayudaría a "aliviar la carga económica y garantizaría la protección social de un colectivo especialmente sensible y vulnerable, durante esta suspensión de su actividad profesional".