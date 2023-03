Las cofradías tachan de afrenta la ubicación de los proyectos de eólica marina, que afectan donde "más se pesca"

Asime ve una "oportunidad" para el desarrollo industrial de Galicia y aboga por tratar de "hacer coexistir" las actividades

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores y patrón mayor de Burela (Lugo), Basilio Otero, ha denunciado la "afrenta" que supone la aprobación de los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) aprobados por el Gobierno central y ha asegurado que "afectan a donde más se pesca".

Basilio Otero, junto a otros miembros del Consello Galego de Pesca, ha participado este jueves en Santiago de Compostela en una reunión del Observatorio de Eólica Marina, a la que también ha asistido el vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía, Francisco Conde; representantes de las consellerías do Mar y Medio Ambiente, así como del sector industrial, como la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime).

En declaraciones a los medios, Otero ha denunciado la afectación que estos planes tienen en las zonas en las que más faena el sector pesquero gallego. "Hubo alguna persona que nos dijo que para qué les habíamos mandado datos --al Ministerio para la Transición Ecológica--, porque pusieron los posibles polígonos en donde más pescaban. En vez de apartarlos, los centraron aún más", ha denunciado.

En este sentido, ha explicado que las cofradías están muy "apenadas" con la aprobación de los POEM y al mismo tiempo "agradecidas" por el trabajo hecho hoy con la Xunta de Galicia, a la que valoran "estar presente en momentos tan convulsos y escuchar las peticiones que tiene el sector pesquero gallego frente a esta afrenta"

El presidente de las cofradías ha recordado que este observatorio lleva trabajando "más de un año y medio" en un "intento de entendimiento" entre las partes afectadas por esta actividad, un horizonte para el que se muestran dispuestos a "seguir trabajando".

Con todo, ha lamentado que, después de este tiempo, el Gobierno central "no apoye el trabajo" hecho. Así, ha explicado que por parte del sector pesquero trasladaron toda la información relativa a las zonas en las que faenan para evitar esta situación. "Nosotros le mandamos toda la información que ellos ya tenían y aquella que no, porque hay embarcaciones que tienen menos de 15 metros que no están obligadas a llevar geolocalización y nosotros se la aportamos con informes", ha apuntado.

El SECTOR DEL METAL VE UNA "OPORTUNIDAD"

Por otra parte, el asesor técnico del Galician Offshore Energy Group de Asime, Pedro Pérez, ha considerado un "hito" la aprobación de estos POEM, un punto a partir del que ha abogado por trabajar para "tratar de hacer coexistir las diferentes actividades" que concurren en el mar, una línea en la que, según ha indicado, se ha acordado seguir.

Pérez ha detallado que si bien les falta analizar "al detalle" estos proyectos, sí los ven "un punto de partida". "Ahora hay que trabajar en detalle para analizar cómo son esas zonas, qué afectaciones pueden tener, qué potencial de recursos tienen y hacia dónde se pueden dirigir".

El asesor de Asime ha considerado que el desarrollo de la energía eólica 'off shore' es una "oportunidad" para el desarrollo industrial de Galicia. "Lo vemos como una oportunidad de futuro y efectivamente, hay que trabajar ahora para que eso sea factible y pueda coexistir con otras actividades importantes que se desarrollan".

Por su parte, este mismo jueves y en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consello, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha urgido una reunión al Ministerio para la Transición Ecológica para que "aclare y justifique" las zonas escogidas para el desarrollo de la eólica marina al norte de Galicia. "Entendemos que no están suficientemente justificados desde el punto de vista técnico", aseguró.

EMPRESARIOS DE LUGO APOYAN AL SECTOR PESQUERO

Además, este jueves, en un comunicado remitido a los medios, la Confederación de Empresarios de Lugo (CEL) ha manifestado su apoyo al sector pesquero en su preocupación ante los planes para la eólica marina y ha considerado "imprescindibles" estudios de impacto exhaustivos que eviten los efectos negativos en un sector que ven "fundamental" para la economía.

Así, considera que, a la vista de lo propuesto, las zonas marinas seleccionadas para la producción eólica entran en conflicto con la actividad pesquera que ve "prioritaria". "Es inasumible para Lugo el impacto negativo que la puesta en marcha de estos parques tendrá en la industria y empleos del sector pesquero, uno de los fundamentales de la economía provincial", subraya.