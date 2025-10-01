La conselleira do Mar aborda con la cofradía de Cangas las necesidades del sector y líneas de colaboración

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha mantenido este miércoles un encuentro de trabajo con representantes de la Cofradía de Pescadores de Cangas para valorar nuevas líneas de colaboración en el desarrollo de nuevos proyectos.

Según ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, la responsable autonómica ha destacado la importancia de este puerto a nivel gallego, ya que cerró el 2024 entre las diez lonjas más importantes de la comunidad con una facturación de 4,6 millones de euros y cerca de 310 toneladas comercializadas.

En esta línea, ha puesto en valor la importancia de la colaboración del Gobierno gallego con el sector en el desarrollo de medidas e iniciativas que profundicen en la competitividad y sostenibilidad de esta actividad estratégica para la comunidad.

Allí, la titular de Mar ha señalado como ejemplos de ese trabajo conjunto la participación de esta cofradía en el desarrollo de proyectos de investigación, en el marco de la red de colaboración entre el sector y los centros de investigación marina Redemar, a los que el departamento autonómico destina más de 560.000 euros.

Una de estas iniciativas es el proyecto 'Algaprox' para el estudio técnico y manejo de diversas especies de macroalgas de especial importancia en Galicia, bien por su valor comercial o por el impacto de su proliferación en el medio ambiente y los recursos marinos.

El pósito también colabora en el proyecto 'Algasdet' para el desarrollo de nuevas herramientas para detectar el alga invasora 'rugulopteryx' mediante ADN ambiental o el proyecto RIFA para el estudio de la respuesta inmune de la almeja rojiza frente a factores ambientales.

Además, la Consellería del Mar financia una actuación de regeneración al amparo de las ayudas para la restauración de la biodiversidad que permitirá la siembra de 16.000 unidades de erizo este año, una especie de gran interés comercial para el sector de la que se comercializaron 12 toneladas el pasado año por valor de 200.000 euros.