La conselleira do Mar analiza posibles mejoras en el recinto portuario de Ribeira con la cofradía

Reunión de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, con responsables de la Cofradia de Pescadores de Ribeira (A Coruña), a 4 de septiembre de 2025. - LUIS POLO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha visitado este jueves la Cofradía de Pescadores de Ribeira para analizar la situación del sector y las necesidades de sus profesionales; y ha visitado las instalaciones para valorar posibles actuaciones de mejora en el recinto portuario

En el encuentro, Villaverde ha destacado el esfuerzo inversor realizado por Portos de Galicia este año, en actuaciones como la renovación del pavimento de los viales y de las luminarias, o la implementación de software de telecontrol para lograr una mayor eficiencia energética, ambas mejoras con una inversión de 400.000 euros.

La conselleira ha señalado que el ente portuario autonómico está trabajando en la demanda trasladada por la cofradía para reservar plazas de aparcamiento para los usuarios del muelle. El pósito ya remitió a Portos de Galicia el listado de usuarios y sus datos, y se están elaborando las correspondientes tarjetas de identificación.

Por otra parte, Marta Villaverde ha puesto en valor el trabajo de la cofradía que, con apoyo de la Xunta, ha desarrollado 19 de los 97 cursos financiados en el marco de la línea de ayudas específicas para formación, con una dotación bianual de 1,5 millóns de euros. Esas formaciones beneficiaron a unas 290 personas.

Igualmente, ha recordado la adquisición de una caseta desmontable para vestuario para mariscadoras, la construcción de un nuevo almacén o el cierre de la zona de varadero con una inversión de 82.000 euros.