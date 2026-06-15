La conselleira do Mar destaca el trabajo del Programa de Ciencias Mariñas de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha destacado el trabajo del Programa de Ciencias Mariñas de Galicia y ha mostrado el respaldo a las actividades que contribuyan a la generación de conocimiento y a su transformación en soluciones útiles para el tejido marítimo-pesquero

La conselleira, acompañada de las directoras del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) y del Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación Cetmar, Covadonga Salgado y Rosa Chapela, respectivamente, se ha reunido este lunes con los coordinadores del Programa de Ciencias Mariñas de Galicia, Francisco Saborido y Rosa Fernández, para presentar los resultados de la iniciativa y analizar los retos de futuro.

Durante el encuentro, la titular de Mar puso en valor el papel de este proyecto, impulsado por la Xunta, como una herramienta clave para avanzar en la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento al sector.

Destaca su contribución al estudio de los ecosistemas marinos, a la mejora de la gestión sostenible de los recursos y al fortalecimiento de la capacidad investigadora.