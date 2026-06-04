La conselleira do Mar reivindica "el liderazgo" de Galicia en el campo de la acuicultura

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha visitado este jueves las instalaciones de Insuiña-Mougás, en Oia (Pontevedra). - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha visitado este jueves las instalaciones de Insuiña-Mougás, la planta especializada en la producción acuícola de rodaballo que el Grupo Nueva Pescanova tiene en el municipio pontevedrés de Oia, donde ha puesto en valor "el liderazgo" de Galicia en el campo de la acuicultura.

En este sentido, tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, Villaverde ha explicado que este sector está integrado por más de 2.600 empresas, que generan alrededor de 5.600 puestos de trabajo y alcanzan una facturación anual de 247 millones de euros, consolidándose como uno de los principales motores de la economía del litoral gallego.

Durante la visita, la titular de Mar ha conocido las instalaciones de esta planta que cuenta con una superficie de cultivo de 9.000 metros cuadrados y una capacidad de producción de hasta seis millones de ejemplares al año que, posteriormente, son trasladados a las instalaciones de Insuiña-Xove (Lugo) para completar su ciclo de engorde.

Así, la conselleira ha destacado el apoyo de la Xunta a esta actividad, a través de la convocatoria de ayudas lanzada a finales del 2025, dotada con cerca de 60 millones de euros y orientada a impulsar el crecimiento y la modernización de esta actividad estratégica.