La conselleira do Mar se reúne con la Cofradía de Camelle dentro de la escucha activa al sector

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido este viernes con los representantes de la Cofradía de Pescadores de Santa Mariña de Camelle en las instalaciones del pósito coruñés. Una reunión que se enmarca en el contacto permanente con las distintas cofradías y organizaciones de productores gallegas para conocer, de primera mano, sus retos de futuro.

En este contexto, la Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, acaba de avanzar en la integración entre el puerto de Malpica y el conjunto de la villa con la instalación de una marquesina pública en la zona portuaria.

La titular del departamento autonómico ha visitado este viernes la zona para detallar esta actuación que da respuesta a la petición de la ciudadanía. Villaverde ha explicado que esta nueva infraestructura no solo proporciona resguardo frente a las inclemencias meteorológicas, sino que contribuye también a la ordenación del propio suelo portuario.

En cuanto a sus características técnicas, la marquesina tiene nueve metros de largo por 2,5 de ancho y la inversión en su construcción e instalación fue de 25.000 euros.