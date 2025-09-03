La Consellería do Mar critica al Gobierno central por la situación de la ría de O Burgo tras el dragado

Encuentro entre la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de la Consellería do Mar, Ángeles V. Suárez, y representantes de la Confraría da Coruña. - MIGUEL MIRAMONTES

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de la Consellería do Mar, Ángeles Vázquez Suárez, ha participado este miércoles en un encuentro convocado por la Cofradía de Pescadores de A Coruña para abordar la situación de la ría do Burgo tras las obras de dragado ejecutadas por el Gobierno central.

Tras la reunión, desde la Xunta han incidido en el hecho de que a la misma "no haya acudido ningún representante del Estado", lo que para la representante autonómica supone un "absoluto descuido y falta de sensibilidad" por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) "con los profesionales afectados".

Al término de la misma, explica que se ha acordado "la elaboración de un nuevo estudio de batimetría por parte de la Consellería do Mar" para "evidenciar los errores" que se atribuyen a la labor de dragado.

Al respecto, la Consellería ha recordado que en octubre de 2024 la cofradía remitió al Estado una propuesta de trabajos "para corregir los efectos negativos sobre el sustrato de los bancos marisqueros" que, sostiene la Administración autonómica, se produjo "debido al dragado". El documento, añade, prevé actuaciones para que se recupere la producción con el aval de los servicios técnicos de la Consellería.

Según la Xunta, el "cese de la actividad marisquera incluye el período que transcurre desde el fin de las obras hasta que los bivalvos lleguen a un tamaño comercial" e insiste en el abono de compensaciones económicas por parte del Estado.