El Consello Galego de Pesca se reunirá el viernes para abordar el resultado de la negociación de TAC y cuotas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha convocado un Consello Galego de Pesca extraordinario para el próximo viernes, con el objetivo de comunicar personalmente al sector el resultado del acuerdo de TAC y cuotas al que llegaron los ministros de pesca de la Unión Europea este pasado fin de semana en Bruselas y que, según ha denunciado, "tanto perjudica los intereses de la flota gallega".

En la reunión, que tendrá lugar en la sede de la Consellería do Mar, Villaverde explicará los detalles de la negociación, que considera "nada satisfactoria para Galicia", ya que se acordaron recortes del 70% en las capturas de caballa, del 40% en la de bacaladilla o de 13% en la del abadejo.

La Xunta señala que estos "graves descensos" son muy semejantes a los que ya recogía la primera propuesta de la Comisión Europea, basada en los informes biológicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES).

El resultado, conforme ha indicado la Consellería do Mar, pone de manifiesto que no se atendieron los criterios socioeconómicos, recogidos en los informes que le aportó la Xunta tanto a la Comisión como al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que establecían que las reducciones propuestas podrían conseguir un impacto económico de hasta 65 millones de euros para la flota gallega.

El Consello Galego de Pesca es un órgano consultivo de la Xunta de Galicia, presidido por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y que agrupa la cadena mar-industria para asesorar en políticas marítimas y pesqueras, representando a todos los actores del sector, desde la flota hasta la transformación.

La Xunta ha destacado que se trata de un foro clave para la toma de decisiones estratégicas del sector en Galicia, y emite dictámenes, como el reciente rechazo a la propuesta para el nuevo marco financiero plurianual europeo.