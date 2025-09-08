SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha concedido este año 9,7 millones de euros en ayudas a 160 proyectos para las estrategias de desarrollo local participativo del sector pesquero.

Así, el Consello del Gobierno gallego de este lunes ha tomado razón del informe sobre estas subvenciones autonómicas, concedidas este 2025 respecto a las estrategias de desarrollo local participado en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura 2021-2027.

En total, fueron beneficiarios de estos apoyos, gestionados a través de los grupos de acción local del sector pesquero (Galp), hasta 160 proyectos, tras recibirse 260 solicitudes, algo más de las 247 presentadas en la edición anterior.

El 60% de los proyectos fueron destinados a actividades sin fines de lucro y el 40% restante son de actividades económicas que movilizaron en conjunto una inversión privada de 6,1 millones de euros y la previsión es la creación de 70 empleos a tiempo completo.

Esta línea de ayudas, cofinanciadas con fondos europeos, son gestionadas a través de ocho Galp que engloban a más de 400 organizaciones locales, cerca de un centenar del sector pesquero, que representan a más de 13.000 profesionales del mar.