Conxemar pone el foco en la competitividad global y la innovación en la XIV edición de su Congreso-FAO

Eloy García este lunes en en Congreso de Conxemar. - CONXEMAR

VIGO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vigo ha acogido este lunes la XIV edición del Congreso Internacional Conxemar FAO MAPA, una cita que ha reunido a representantes institucionales, organismos internacionales, expertos y profesionales del sector para analizar algunos de los principales desafíos que afronta actualmente la industria y que marcarán su evolución en los próximos años.

Bajo el lema 'Smart Blue Leadership. Eficiencia, inteligencia y estándares globales para una industria comprometida', la jornada puso el foco en cuestiones que ocupan un lugar central en la agenda de la industria, como la competitividad internacional, la trazabilidad digital, la aplicación de la inteligencia artificial, los cambios en los hábitos de consumo o las oportunidades vinculadas a la innovación y la economía azul, según ha indicado Conxemar en un comunicado.

La apertura institucional ha contado con la participación de la secretaria general de Pesca, Isabel Artime; la conselleira do Mar de la Xunta de Galicia, Marta Villaverde; el alcalde de Vigo, Abel Caballero; Miguel Bernal, secretario ejecutivo de la Comisión General de Pesca para el Mediterráneo (CGPM) de la FAO, y Eloy García Alvariza, presidente de Conxemar.

Según la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura, uno de los principales mensajes que dejó el Congreso fue la necesidad de garantizar unas condiciones de competencia equilibradas a escala global para asegurar el futuro de la industria.

"En un contexto marcado por las tensiones geopolíticas, la evolución de los flujos comerciales y el aumento de las exigencias regulatorias, los participantes coincidieron en la importancia de avanzar hacia estándares comunes que permitan competir en igualdad de condiciones", han reivindicado desde Conxemar.

También la inteligencia artificial, la trazabilidad digital y el conocimiento del consumidor protagonizaron buena parte de los debates de la jornada.

Por su parte, la Feria Conxemar abrirá sus puertas este martes en el Instituto Ferial de Vigo, con más de 800 expositores de casi una cincuentena de países, y con la expectativa de superar sus cifras de 2025, cuando participaron 812 expositores de 46 países, con 30.405 visitantes y acuerdos comerciales por valor de 831,7 millones de euros.