Decomisados más de 100 kilos de berberechos extraídos de forma ilegal del parque natural de Corrubedo

Berberechos decomisados en Corrubedo - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes ambientales de la Unidade de Investigación de Conservación da Natureza (Uicon), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, ha decomisado 105 kilos berberechos extraídos de forma ilegal del parque natural del complejo dunar de Corrubedo y las lagunas de Carregal y Vixán (A Coruña).

Los agentes realizaron operativos antifurtivismo en las madrugadas del 16 y del 30 de octubre, con el apoyo de un guarda de recursos naturales del parque natural.

Los operativos consistieron en una vigilancia continua con visores térmicos en la que se comprobó la actuación de seis furtivos que extraían de manera ilegal berberechos dentro del parque. Una vez detectada esta actividad ilegal, los berberechos fueron incautados y devueltos al medio, ya que se encontraban en buenas condiciones.

La actuación se enmarca en el plan operativo anual de la Uicon, una brigada móvil integrada por ocho agentes con alta capacitación técnica que puso en marcha la Xunta este año para abordar materias que, por su complejidad y carga de trabajo, requieren de especial dedicación.