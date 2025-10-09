Decomisan más de 30 kilos de almeja babosa en la ría de Ferrol en un operativo contra el furtivismo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Gardacostas de Galicia, con apoyo de la embarcación auxiliar del buque Sebastián do Campo y la colaboración de la Policía Autonómica, decomisaron más de 30 kilos de almeja babosa durante un operativo contra el furtivismo en la ría de Ferrol.

Los hechos, según ha informado la Xunta en un comunicado, tuvieron lugar en la madrugada de este jueves y los efectivos incautaron los utensilios para la extracción del bivalvo, que fue devuelto al mar, y levantaron cinco actas de infracción.

El departamento autonómico, dependiente de la Consllería do Mar, ha incidido en que la actividad furtiva genera graves prejuicios a los profesionales ya que "ponen en riesgo" la explotación sostenible de los recursos marisqueros, así como el cumplimiento de la regulación en materia higiénico-sanitaria para que los alimentos sean comercializados en óptimas condiciones.

Por ello, Gardacostas continuará trabajando con diferentes operativos en la ría de Ferrol con el objetivo de detectar, sancionar y disuadir el desarrollo de la actividad marisquera irregular.