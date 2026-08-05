Dos acusados del Pitanxo acuden a la AN a recoger la notificación del juicio y el administrador de la armadora alega pro

VIGO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles el anuncio de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade por el que se da publicidad a la resolución por la que se otorga la autorización ambiental integrada a la ampliación de la planta de Profand Cambre (A Coruña).

Según indica el documento, estas instalaciones se dedican a la elaboración de productos alimenticios procesados a partir de pescado, crustáceos y cefalópodos.

Hasta ahora, la fábrica existente contaba con una capacidad productiva inferior a las 75 toneladas diarias, pero con esta modificación la instalación superará esta cantidad, haciendo necesaria esta autorización ambiental.

De esta manera, la compañía inició dicho trámite a finales del año pasado, siendo concedido en los últimos días.

Se da la casualidad que esta semana Profand también recibió el visto bueno ambiental de la Xunta para su planta de Vilagarcía (Pontevedra).