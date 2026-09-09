España reclama a la Comisión Europea revisar el veto a la pesca de fondo en 87 zonas del Atlántico

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Pesca, Isabel Artime, ha reiterado este miércoles la necesidad de que la Comisión Europea revise el reglamento que prohíbe la pesca en aguas profundas en 87 áreas de la plataforma atlántica, tras la presentación de un informe técnico que concluye que el palangre de fondo tiene un impacto escaso o prácticamente nulo sobre los fondos marinos.

Artime ha participado en Bruselas en una audiencia pública de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, en la que se han presentado los resultados del proyecto ISPAMER, desarrollado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO) por encargo de la Organización de Productores de Pesca del Puerto de Burela.

El estudio analiza el funcionamiento del palangre piedra-bola, un arte de pesca de fondo, y su posible interacción con el lecho marino. Según las conclusiones trasladadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, los resultados minimizan el impacto de esta modalidad sobre los ecosistemas del fondo marino.

La responsable de Pesca ha defendido que estas conclusiones respaldan el recurso presentado por España para anular el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614, aprobado por la Comisión Europea el 15 de septiembre de 2022.

La norma establece el cierre a la actividad pesquera en 87 zonas de la plataforma atlántica situadas entre los 400 y los 800 metros de profundidad. Para el Gobierno español, la medida resulta desproporcionada y perjudica especialmente a artes de pesca selectivos como el palangre de fondo.

Artime ha insistido, además, en que durante la elaboración del reglamento europeo no se evaluó adecuadamente el impacto real de cada tipo de arte pesquero, una circunstancia que, según ha advertido, ha provocado "graves perjuicios" a la flota española dedicada al palangre de fondo.