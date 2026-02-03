Un estudio identifica que la merluza europea pone huevos en el Atlántico, frente a la costa norte de Galicia

Merluzas en una pescadería - IEO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un estudio ha identificado las principales zonas donde la merluza europea pone sus huevos en aguas españolas del Atlántico norte. Así, señala como área principal la plataforma continental frente a la costa norte de Galicia.

La investigación ha sido realizada por el Centro Oceanográfico de A Coruña (IEO-CSIC) y el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) para establecer medidas de gestión espaciotemporales, como vedas en zonas y épocas críticas, para proteger a los reproductores y asegurar la sostenibilidad del stock.

Según ha detallado el IEO en nota de prensa, el estudio se basa en un enfoque indirecto que utiliza registros de venta de huevas de merluza, un producto de "alto valor" en el mercado español, como indicador de la presencia de hembras en fase de desove.

Estos datos, combinados con información geolocalizada de los buques pesqueros (Vessel Monitoring System) y variables ambientales procedentes de modelos oceanográficos de reanálisis que integran observaciones satelitales y datos in situ -- como la temperatura del fondo marino y la concentración de clorofila --, han permitido reconstruir con gran detalle los patrones de puesta entre 2009 y 2022.

Concretamente, el estudio identifica como área principal la plataforma continental frente a la costa norte de Galicia. Aunque, también se han detectado zonas secundarias cerca de Cabo Fisterra y frente a la bahía de Santander, así como una clara expansión hacia el mar Cantábrico, especialmente a partir de 2015.

A pesar de que el desove ocurre durante todo el año, los datos analizados indican un pico máximo de actividad entre diciembre y marzo, y con temperaturas del fondo marino entre 10°C y 12.5°C. Además, el desove "aumenta significativamente" cuando la concentración de clorofila supera los 2 mg m-3.