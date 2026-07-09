Eurodiputados gallegos urgen reformar la PPC y el BNG pide también acciones contra los bidones radioactivos

Votación en el Parlamento Europeo. - CHRISTIAN CREUTZ / PARLAMENTO EUROPEO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los eurodiputados del PPdeG, el PSdeG y BNG, Francisco Millán Mon, Nicolás González Casares y Ana Miranda --respectivamente--, han insistido este jueves en el Parlamento europeo en la necesidad de reformar la Política Pesquera Común (PPC)teniendo en cuenta las necesidades de Galicia, mientras que la europarlamentaria del del Bloque ha aprovechado también para exigir medidas contra los bidones con residuos radiactivos vertidos en la Fosa Atlántica, además de reclamar también la reforma de la PPC.

De este modo, durante el debate sobre la evaluación de la Política Pesquera Común y del que ha informado en un comunicado, el eurodiputado del Partido Popular Francisco Millán Mon, ha calificado de "acertado" el diagnóstico que ofrece la evaluación, con "una flota extractiva en declive, una acuicultura estancada, y una industria transformadora más próspera". Ante esta situación, ha reclamado a la Comisión Europea una actuación decidida en dos frentes.

En primer lugar, ha pedido la presentación "cuanto antes" de un paquete "ómnibus" de simplificación para la pesca y ha celebrado la intención de la Comisión Europea de reformar el plan plurianual del Mediterráneo y el FEMPA, pero ha considerado que estas iniciativas, necesarias, "no son suficientes".

En este sentido, ha defendido que el futuro "ómnibus" incluya también la exclusión del palangre del Reglamento de Aguas Profundas y la revisión de determinados aspectos del Reglamento de Control "que han demostrado ser de muy difícil o incluso imposible cumplimiento".

Como ejemplo, ha citado el artículo 14 del Reglamento de Control en lo relativo a la obligación de registrar las capturas desde el primer kilogramo en el diario de pesca. Finalmente, ha instado a la Comisión a presentar cuanto antes el paquete "ómnibus": "los pescadores no pueden esperar más", ha subrayado.

Millán Mon también ha reclamado que la PPC flexibilice tanto la obligación de desembarque como la aplicación del Rendimiento Máximo Sostenible y ha reclamado una reforma del concepto de capacidad pesquera para facilitar la descarbonización y la modernización de la flota. Por último, ha reclamado que la fijación de los Totales Admisibles de Capturas (TACs) y las cuotas incorpore también consideraciones socioeconómicas.

El eurodiputado ha concluido recordando que la Comisión Europea tiene el monopolio de la iniciativa legislativa y pidiendo acción: "Comisario, es la hora ya de actuar, de tomar decisiones políticas, como usted mismo reconoció al comienzo de su intervención".

"GARANTIZAR EL FUTURO DE LA PESCA Y DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS"

Por su parte, tal y como ha detallado en otra nota de prensa, el eurodiputado del PSdeG Nicolás González Casares ha reclamado que la Comisión Europea presente con urgencia una propuesta para reformar la Política Pesquera Común para "garantizar el futuro de la pesca y de las comunidades pesqueras".

Durante su intervención en el pleno sobre la reciente evaluación de la PPC, González Casares ha señalado que, si bien esta demuestra que la política aprobada en 2013 permitió mejorar la sostenibilidad de las capturas europeas, lo que ahora urge es "garantizar la sostenibilidad de las comunidades pesqueras".

"Como usted sabe, comisario, son gallego y no se puede entender Galicia sin el mar y la pesca", ha afirmado Casares, antes de insistir en la necesidad de que la PPC incorpore con más fuerza la dimensión social y económica del sector.

Casares ha recordado a este respecto que la evaluación, publicada recientemente por la Comisión Europea permitió constatar que, tras 12 años de vigencia, la última reforma no logró los objetivos previstos.

"Destrucción de un 30% del empleo del sector, pérdida de poder adquisitivo, fracaso en el relevo generacional, obsolescencia en la flota. No hablamos de problemas de implementación, hablamos de problemas de diseño y de nuevas realidades a las que hay que hacerles frente", ha aseverado el europarlamentario socialista, que ha advertido que estos problemas se verán agravados con el recorte "inadmisible" de fondos para la pesca propuestos por la Comisión Europea en el próximo marco financiero plurianual.

Ante esta realidad, el eurodiputado le ha demandado al comisario que "proponga una reforma específica de la PPC" para abordar los problemas identificados: reequilibrar las tres dimensiones de la sostenibilidad --social, económica y ambienta--; impulsar el relevo generacional; afrontar el envejecimiento de la flota; reformar el "enfoque obsoleto" de la capacidad pesquera; promover totales admisibles de capturas (TAC) plurianuales e introducir límites a las variaciones internacionales de los TAC y de las cuotas, entre otras medidas.

"Al sector se le acaba la paciencia. No más promesas, comisario. Hagan su trabajo para garantizar el futuro de la pesca y de las comunidades pesqueras", ha concluido.

Además, en otro comunicado, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha explicado que calificó de "muy tímida y un desastre" la evaluación emprendida por parte del Comisario de Pesca, Costa Kadis, de la PPC y ha defendido que Europa garantice las competencias de pesca para Galicia, "el reconocimiento de las cofradías a nivel europeo" para que sean perceptoras de ayudas europeas, y ha alertado sobre la "falta de ayudas para el sector marisquero" que, según ha advertido, padece una grave crisis "debido a la contaminación de las rías, el calentamiento de las aguas derivado del cambio climático y la falta de políticas de preservación medioambiental de la Xunta".

RETIRADA DE LOS BIDONES DE LA FOSA ATLÁNTICA

Ana Miranda ha aprovechado, además, para advertir de la preocupación ante el posible "avanzado estado de deterioro" de los bidones con residuos radioactivos depositados en la Fosa Atlántica y ha advertido al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, sobre la potencial afectación medioambiental y en la pesca.

En este sentido, ha exigido actuaciones urgentes a la Comisión Europea para evitar el impacto en los ecosistemas marinos y en la pesca gallega.

Ana Miranda ha considerado que Europa debe evaluar la compatibilidad entre los residuos radioactivos y la salud, la sostenibilidad y la seguridad de los océanos, de las zonas de pesca y de las comunidades costeras.

Asimismo, ha procedido al envío de cartas a la Comisión Europea en las que demanda "acciones concretas" en la verificación sobre el estado de los bidones, que Bruselas "cumpla con su obligación legal según el artículo 35 del Tratado Euratom al impulsar y supervisar las misiones científicas de los Estados miembros, como España, e investigar el impacto y la compatibilidad de estos bidones con las normas europeas".

Las cartas se remitieron a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera; a la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall; al Comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis; así como al Comisario de Enerxía, Dan Jorgensen.

Ana Miranda cuestiona que el vertido cumpla con la Estrategia para la biodiversidad 2030 de la Unión Europea, la Directiva sobre la Estrategia Marina, el Plan de Acción de Cero Contaminación y, en definitiva, con el Pacto Verde Europeo.

Además de su actividad en relación con los vertidos radioactivos, Ana Miranda, durante el debate del Pleno de la Eurocámara, ha