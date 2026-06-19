Evacuado un tripulante de un pesquero de capital gallego frente a las costas de Uruguay

VIGO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tripulante de 60 años de edad ha sido evacuado en las últimas horas desde el pesquero 'Playa Malvín', de bandera uruguaya y capital gallego, y que estaba navegando a unas 140 millas náuticas de la costa del país sudamericano.

Según han informado medios locales, el rescate fue llevado a cabo a cabo por la Armada Nacional de Uruguay, con el uso de un helicóptero medicalizado y el apoyo de un avión, en condiciones complejas debido a las olas y el viento. Asimismo, la distancia fue un factor crítico, ya que el helicóptero actuó "al límite de su radio de acción".

La aeronave con el marinero enfermo aterrizó en el departamento de Maldonado y el hombre quedó ingresado en un hospital.