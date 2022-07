Frente común de la flota gallega y la Xunta contra el posible veto de Bruselas a la pesca de fondo en 94 áreas

La Xunta avanza que recurrirá a la vía judicial para defender a la flota gallega si es necesario

La flota gallega y la Xunta de Galicia han puesto en marcha este viernes un frente común contra el posible veto de la Comisión Europea a la pesca de fondo en zonas vulnerables, una decisión que afectará a 94 áreas de aguas comunitarias del Atlántico Nororiental.

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, se ha reunido este viernes con representantes de las principales organizaciones pesqueras de Galicia y expertos jurídicos para analizar las repercusiones de esta decisión que, según ha indicado el secretario general de Pescagalicia y miembro del Consello Galego de Pesca, Torcuato Teixeira, supone "un ataque directo a la flota gallega".

"Porque detrás de cada barco hay un importante segmento industrial que también se vería afectado si se pone en peligro la viabilidad de esos buques que trabajan en esas zonas tan importantes para la flota", ha sostenido.

El secretario general de Pescagalicia ha asegurado que tanto el Consello Galego de Pesca como la Consellería do Mar tienen claro que "esto es un atropello" a la flota "sin ningún tipo de beneficio para nadie".

"La Comisión de Pesca se quita de la chistera una prohibición de faenar en casi 100 zonas sin ningún tipo de argumento científico que lo ampare y está empeñada en sacar eso adelante y, frente a eso, tiene a todo el sector pesquero europeo delante y a la administración pesquera gallega, que van a poner todos los recursos para defender que no se cierren esas zonas", ha afirmado para considerar que se trata de un "postureo más" de la Comisión de cara a las organizaciones medioambientalistas y "a costa del sector pesquero".

"DECISIÓN MAL TOMADA"

En este sentido, el presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo, Iván López, que ha avisado de que la medida puede afectar a nueve de cada diez barcos que operan en el Gran Sol, ha sostenido que el problema se genera por una "decisión mal tomada" frente a la que la flota y la Xunta deben "estudiar las opciones legales, las vías técnicas, las políticas y las que sean". "No podemos permitir este atropello que es injustificado y que, sin razón aparente, pone otro calvo en el ataúd de la pesca", ha dicho.

Tras criticar que la Comisión Europa, integrada por "representantes del pueblo que trabajan para el pueblo, no sea capaz ni "de decir si una ley va a entrar en vigor o no", ha sostenido que esta decisión "no se entiende si no es para cumplir los objetivos de una campaña de comunicación" en beneficio del comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius.

RECURRIR A LA VÍA JUDICIAL

Por su parte, la conselleira do Mar ha destacado que esta decisión tendría un impacto en todos los puertos gallegos, significativamente en los de Vigo, A Coruña, Celeiro, Burela y Ribeira. Además, aunque ha reconocido que afectaría a todas las artes de pesca que toquen fondo, ha sostenido que solo en la flota artesanal el impacto puede superar los 290 millones de euros y los más de 1.000 puestos de trabajo.

Ante ello, Rosa Quintana ha explicado que la Xunta estudia en profundidad el acuerdo alcanzado y hará un seguimiento exhaustivo de los pasos que de el Ejecutivo comunitario en este sentido con el objetivo de defender, en caso de que sea necesario, por la vía jurídica los intereses de la flota pesquera gallega afectada.

La representante del Gobierno autonómico ha incidido en que la comunidad va a estudiar de la mano del sector las consecuencias de la posible entrada en vigor de esa medida y las herramientas jurídicas que tiene a su alcance para revertirla recurriéndola judicialmente.

En este sentido, la Xunta y las asociaciones de la flota también firmarán en los próximos días un manifiesto en defensa de la actividad extractiva con la que crearán un frente común al que invitarán a sumarse al resto de comunidades y regiones pesqueras de la UE.

Rosa Quintana ha lamentado la resolución aprobada en el seno de la UE y ha recordado que fue validada sin mayoría cualificada, con casi tantos países que se abstuvieron, no votaron o votaron en contra como los que apoyaron la medida. Por eso, ha mostrado su confianza en que la Comisión Europea rectifique e inicie una nueva consulta, seria y rigurosa, entre todas las partes implicadas.

"PERJUICIO" PARA LA FLOTA DEL GRAN SOL

La titular de Mar ha asegurado que la aplicación de esta medida supondría un "importante perjuicio" para la flota del Gran Sol y los barcos del litoral que faenan en aguas comunitarias y pondría en riesgo cientos de puestos de trabajo. El veto a las artes de fondo en casi un centenar de zonas pesqueras, ha dicho, parece basarse en datos parciales y totalmente desactualizados, sin tener en cuenta otros muchos informes sobre las consecuencias de esta prohibición como los aportados por Galicia.

En esta línea, ha calificado de "indignante" la actuación de Bruselas en esta cuestión al criticar que tampoco aportase dictámenes biológicos ni socioeconómicos que sustentan su propuesta, una falta de argumentos sólidos que, ha incidido, provocó esa elevada abstención en la votación.

La representante de la Xunta ha defendido que todas las artes de pesca son respetuosas con el medio ambiente si se empleasen bien y ha lamentado que el Ejecutivo comunitario de prioridad de nuevo a las tesis medioambientales por encima de las aportadas por los científicos y el propio sector. Por eso, ha trasladado a los representantes de la flota el compromiso del Gobierno gallego de luchar hasta las últimas consecuencias en la defensa de sus intereses.

De hecho, ha incidido en que el sector pesquero gallego tiene perfectamente acreditado que trabaja de forma respetuosa con los recursos y que es el primer interesado en preservarlos con la finalidad de garantizar el futuro de la actividad. Una muestra de ese compromiso y el hecho de que la mayoría de los caladeros en los que faena la flota gallega se encuentran en buen estado biológico.

La conselleira do Mar ha estado acompañada en el encuentro por el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, y en el han participado de distintas organizaciones de productores pesqueros de Galicia, de la Federación Galega de Confrarías y Pescadores y de otras asociaciones de armadores, así como de la Fundación Marlnnleg y del Instituto de Estudios Europeos Salvador de Madariaga, dependiente de la Universidade da Coruña.

