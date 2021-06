Galicia y norte de Portugal impulsan la eficiencia energética en sus instalaciones de cultivos marinos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez, y la de Calidade Ambiental, Sagrario Pérez, han asistido a un encuentro digital en el que se presentaron los resultados de un proyecto entre Galicia y el norte de Portugal que impulsa mejoras en las instalaciones de cultivos marinos relacionadas con la eficiencia energética y la protección del medio ambiente.

El proyecto, denominado 'Acuaenergy', está avalado por la Xunta y liderado por el centro tecnológico del cluster de la acuicultura. Constata que el sector "podría ahorrar un 30% de su consumo energético anual y reducir en 9.900 toneladas las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero con ciertas mejoras en este ámbito".

Los responsables de la iniciativa trasladaron al Ejecutivo gallego los resultados, que, según destaca la Xunta, "permitirían ganar competitividad a las empresas y serían aplicables a otras instalaciones de semejantes características en toda Europa".

Esta acción de investigación se enmarca en el programa de cooperación transfronteriza 'Interreg V-A España-Portugal 2014-2020' y cuenta con un presupuesto de casi 740.000 euros.

O proxecto Acuaenergy, avalado pola Xunta e liderado polo Centro Tecnolóxico do

Clúster da Acuicultura, constata que o sector podería aforrar un 30% do seu

consumo enerxético anual e reducir en 9.900 toneladas as emisións á atmosfera

de gases de efecto invernadoiro con certas melloras neste eido

? Os responsables da iniciativa trasladaron ao Executivo galego os resultados

obtidos, que permitirían gañar competitividade ás empresas e que serían

aplicables a outras instalacións de semellantes características en toda Europa

? Esta acción de investigación enmárcase no Programa de Cooperación

Transfronteiriza Interreg V-A España-Portugal 2014-2020 e conta cun orzamento

de preto de 740.000 euros