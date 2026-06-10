Galicia prevé movilizar más de 55,5 millones del Fondo Europeo de Pesca en este 2026 para "blindar el liderazgo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha mantenido este miércoles una reunión bilateral con responsables de la Comisión Europea en el marco de la IV sesión del Comité de Seguimiento del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) celebrada en Alicante.

El encuentro, en el que participaron la secretaria xeral técnica, Marta Barreiro, y la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, tuvo como objetivo evaluar la ejecución y fijar la estrategia económica del ejercicio en curso, en el que la Xunta prevé movilizar un total de 55,5 millones de euros en ayudas para el complejo mar-industria.

La delegación autonómica ha presentado un balance de ejecución "de récord" que, remarca la Xunta, "refrenda la amplia experiencia de Galicia en la compleja tramitación de estos recursos comunitarios".

Tras cerrar el último ejercicio "con un nivel de certificación del 105% respecto al objetivo anual fijado por Bruselas" y casi 65 millones de euros de gasto certificado, la comunidad remarca que "cumple con éxito los plazos de la regla n+3".

Durante la reunión bilateral, la secretaria xeral técnica ha desgranado la planificación para este año, que cuenta "con un fuerte componente de modernización". Estas convocatorias movilizarán un total de 26,4 millones de euros destinados a potenciar la planificación comercial, la sostenibilidad de las capturas y también proyectos pioneros de digitalización y eficiencia energética en la flota gallega.

En este sentido, ha destacado que ya han sido convocadas las primeras órdenes de ayudas correspondientes a este ámbito, entre las que están las dirigidas a la modernización de los buques o las destinadas a las pequeñas y medianas empresas (pymes). Barreiro ha avanzado que en las próximas semanas se publicarán nuevas líneas de subvenciones.