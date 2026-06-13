Gardacostas de Galicia incautan 90 nasas de plástico y 55 kilos de pulpo en un operativo contra el furtivismo

Nasas incautadas - GARDACOSTAS DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Gardacostas de Galicia ha incautado 90 nasas de plástico y 55 kilos de pulpo en un operativo contra el furtivismo realizado en la ría de Arousa.

Tal y como han trasladado en la red social 'X', en el operativo se incautaron un total de 90 nasas de plástico para cazar pulpo y 55 kilos de este cefalópodo.

Todo ello dentro del período de veda de la especie, que arrancó el 1 de mayo y se extenderá hasta el próximo mes de julio.

Finalmente, las especies liberadas fueron devueltas al mar.