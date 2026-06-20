Gardacostas de Galicia interceptan 262 aparejos, 63 kilos de pulpo y más de 15 kilos de marisco

Aparejos incautados - GARDACOSTAS DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Gardacostas de Galicia interceptan 262 nasas y cacharros, 63 kilos de pulpo y más de 15 kilos de diversos mariscos durante diversos operativos contra el furtivismo.

Tal y como has trasladado en su perfil de la red social 'X', los operativos se realizaron en a Illa de Arousa y A Guarda.

Como resultado se requisaron 262 nasas y cacharros, 63 kilos de pulpo, 14,2 kilos de almeja variada y corola; y 1 kilo de nécora y camarón. Todo ello en el marco de la veda del pulpo, en vigor hasta el 1 de julio.

Finalmente, todas las especies fueron devueltas al mar.