Gardacostas incauta en A Guarda 200 cacharros para la pesca ilegal del pulpo y 57 ejemplares de menos de 100 gramos

Cacharros incautados por Gardacostas en A Guarda (Pontevedra), a 2 de abril de 2026. - GARDACOSTAS DE GALICIA

PONTEVEDRA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un operativo de Gardacostas de Galicia en A Guarda (Pontevedra) ha decomisado 200 cacharros para la pesca ilegal del pulpo. Además, ha incautado 57 ejemplares inferiores a 100 gramos.

El organismo adscrito a la Consellería do Mar ha informado del operativo a través de un mensaje en redes sociales, donde ha comunicado que los individuos capturados han sido devueltos al mar.

Este operativo se suma a otros realizados recientemente en el marco de la lucha contra el furtivismo. Por ejemplo, el sábado pasado, también en A Guarda, Gardacostas decomisó 480 cacharros ilegales; 155 nasas sin identificar, y 84 kilogramos de pulpo (55 de talla antirreglamentaria) más cinco de faneca.