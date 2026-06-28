Gardacostas incauta más de 267 kilos de pulpo y 561 cacharros en la Ría de Arousa y en la zona de A Guarda

Pulpo incautado - GARDACOSTAS DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Gardacostas de Galicia decomisó en los últimos días un total de 267 kilos de pulpo y 561 cacharros y alcatruces antirreglamentarios en diversos controles contra el furtivismo desarrollados en la Ría de Arousa y en la zona de A Guarda.

Tal y como ha trasladado la Consellería de Mar en nota de prensa, las actuaciones tuvieron lugar pocos días antes de la reapertura de la campaña del pulpo, prevista para el miércoles, 1 de julio, tras dos meses de veda para proteger a la especie.

En este contexto, la mayor parte de las intervenciones tuvieron lugar en la costa de A Guarda, donde los efectivos decomisaron 450 cacharros con 175 kilos de pulpo, que fueron devueltos al mar.

Asimismo, en la ría de Arousa, los agentes levantaron un total de nueve actas -- seis de ellas por incautación y tres por supuesta infracción -- como resultado del despliegue coordinado entre la Unidad Operativa (U.O.) de Vilaxoán y los Servicios Centrales.

Igualmente, el operativo más destacado se ejecutó en las zonas de Defragueiras y Negreiriñas por parte del personal de Vilaxoán, donde se tramitaron dos actas de incautación que se saldaron con el decomiso de 51 cacharros y 48 kilos de pulpo.

También, en las zonas de Taragoña y As Negreiras se levantaron tres actas por presunta infracción con la retirada de 28 nasas para voitrón, 40 cacharros, seis kilos de pulpo y otros seis de choco. Finalmente, el balance de esta unidad en Arousa se completó en la Mesa de Con, donde se localizó y retiró una cacea con 20 nasas sin identificar que contenían siete kilos de pulpo y dos de nécora.

Por su parte, la U.O. de Servicios Centrales intervino en las zonas intermareales y del canal de Pedregoso y Pedra da Loba, localizando artes de pesca sin balizar ni identificar. La operación se saldó con la incautación de 12 nasas para pulpo, 60 nasas para camarón y 25,1 kilos de pulpo.

Además, en un control perimetral en Pedras Negras, los guardacostas retiraron una cacea de alcatruces con 20 cacharros y otros 7,4 kilos de capturas, que fueron devueltas al mar.

ACTUACIONES EN VIGO

Paralelamente, la Unidad Operativa de Vigo levantó un acta de incautación contra desconocido en las inmediaciones de Cabo Silleiro, en la ría de Vigo, retirando del mar un total de 33 piezas de redes de enmalle que estaban siendo utilizadas de forma ilegal. En su interior, las artes mantenían atrapados tres kilos de rodaballo, dos kilos de raya y uno de centolla, especies que fueron reintroducidas al mar.

A mayores, la Unidad Operativa de Portosín interceptó también en Corrubedo 81 piezas de miños, lo que equivale a 4.500 metros, además de 15 kilos de raya, 25 kilos de juliana, siete de buey de mar y 0,5 kilos de langosta.