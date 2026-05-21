El Gobierno acomete actuaciones en la ría de O Burgo para adaptarse al cambio climático y la elevación del mar

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el portavoz del gobierno local de A Coruña, José Manuel Lage, y el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, visitan las obras en la ría de O Burgo - AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

A CORUÑA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha destacado en la ría de O Burgo las actuaciones que está acometiendo el Gobierno central en esta zona para adaptarse al cambio climático y la elevación del mar.

Ha sido en una visita en la que ha reivindicado la inversión estatal en la descontaminación de la ría, así como las intervenciones en el borde litoral. "En el conjunto de las intervenciones de la Demarcación de Costas en la provincia de A Coruña hablamos de un paquete de inversión de 80 millones de euros".

"Hemos priorizado aquellas que permiten devolver al conjunto de la ciudadanía el uso y disfrute de un espacio de altísimo valor ecológico, probablemente estamos hablando de los tramos de más alto valor ambiental de la costa gallega, que es lo que suponen las rías de su conjunto".

"Devolvemos a la ciudadanía espacios que habían sido robados históricamente para ponerlos al servicio de actividades privadas de todo tipo, sin ningún de prevención en materia medioambiental". En concreto, sobre la la ría de O Burgo ha insistido en que "se convirtió en una auténtica alcantarilla, en un vertedero contra el interés del conjunto de los ciudadanos".

"Junto con esta actuación, aprovechamos para un criterio de tratamiento de intervención en el litoral que significa anticipar mecanismos de adaptación frente al cambio climático". En el caso de la ría de O Burgo, ha aludido a los efectos de la elevación del nivel del mar e intervenciones de tipo urbanístico.

En concreto, ha especificado que se están acometiendo intervenciones para adaptar el borde litoral "de tal manera que tengamos una capacidad de prevención frente esos fenómenos que ya son absolutamente inevitables". Con ellas, ha dicho que el paseo marítimo "queda perfectamente salvado de la invasión del agua en mareas altas".

En la visita, con presencia del subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, ha aludido también a otras actuaciones en la provincia en el día en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el anuncio de la Demarcación de Costas de Galicia relativo a la aprobación definitiva del proyecto Restauración de las marismas de la ensenada de Mera en la ría de Ortigueira.

DEMANDA A LA XUNTA

El acto ha contado con la presencia, entre otros, del portavoz del gobierno local coruñés, José Manuel Lage, que ha subrayado la inversión estatal, con "más de 800.000 euros en el tramo de A Coruña", ha especificado.

Por otra parte, al hilo de estas actuaicones, ha apelado a la Xunta al considerar "urgente" abordar una política de movilidad desde una visión metropolitana. "Es imprescindible", ha aseverado.

Lo ha hecho en una visita a las obras que se están ejecutando al lado de la congeladora ubicada en esta zona y que permitirá la apertura de un nuevo tramo de paseo marítimo de 470 metros, en la zona de A Pasaxe.

Este nuevo espacio público en el término municipal coruñés, que estará conectado con el paseo de Culleredo bordeando la ría de O Burgo, contará con un recorrido peatonal de tres metros de ancho y un carril bici.