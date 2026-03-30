Grupo Nueva Pescanova vuelve a beneficios y logra 1,1 millones tras aumentar sus ventas un 7,3%

Archivo - Barco de Nueva Pescanova. - GRUPO NUEVA PESCANOVA - Archivo

VIGO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Grupo Nueva Pescanova obtuvo un resultado neto positivo de 1,1 millones de euros en el año 2025, lo que supone la vuelta a beneficios después de varios ejercicios continuados de pérdidas, según informa la compañía en un comunicado.

En concreto, la firma viguesa había perdido 37,9 millones de euros en el ejercicio previo, correspondiente a nueve meses (de abril a diciembre de 2024 por el cambio de periodo contable para hacerlo coincidir con el año natural). En el comparativo a doce meses del año 2024, las pérdidas serían de 91 millones de euros.

Así, en 2025 las ventas de Nueva Pescanova subieron un 7,3%, hasta los 1.053,6 millones de euros, frente a los 982 millones registrados en los doce meses equivalentes del año 2024.

De esta manera, el beneficio bruto de explotación experimentó una subida del 56,5%, hasta 71,2 millones de euros, siempre comparando con periodo equivalente del año anterior. "Las principales magnitudes de la compañía crecen, lo que confirma que no solo se han cumplido los objetivos del plan de recuperación, sino que se han superado", ha reivindicado la empresa.

"Esta mejora se debe principalmente al crecimiento de las ventas y a las medidas de eficiencia implementadas en los dos últimos años para contener gastos y maximizar la rentabilidad. Entre ellas destacan la renovación de la estrategia comercial, centrada en las operaciones de mayor valor, el aumento de la productividad en acuicultura, la optimización de procesos y la transformación organizativa. Todo ello, llevado a cabo gracias al compromiso y esfuerzo de todas las personas de la organización, ha sido clave para lograr una mejora de la eficiencia operativa y, por tanto, un incremento significativo de los márgenes", ha apuntado Nueva Pescanova.

Para la compañía, estos resultados "exceden los objetivos marcados y cierran con éxito la etapa de recuperación", por lo que se inicia en 2026 un nuevo periodo de desarrollo e inversión "que se apuntalará con la optimización de la estructura financiera, en la que se está trabajando actualmente".

"En 2025 Pescanova volvió a consolidarse como marca líder del sector. Se situó dentro del 'top 10' del Brand Footprint España 2025 de Kantar y se mantuvo estable en el repertorio habitual del consumidor, incluso en un entorno más fragmentado y muy sensible al precio", ha añadido la empresa.

En el ámbito de la sostenibilidad, la compañía se posicionó como la primera empresa pesquera a nivel global reconocida en el Ocean Benchmark de la organización sin ánimo de lucro World Benchmarking Alliance (WBA), que destaca la contribución a la gestión sostenible de los océanos y ecosistemas costeros, subraya.