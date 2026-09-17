El IEO estudia estrategias para reducir descartes, capturas accidentales y especies no deseadas

Campaña del IEO - IEO

VIGO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Personal científico y técnico del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) ha comenzado este jueves en Vigo la campaña oceanográfica 'Descarsel 0926' a bordo del buque oceanográfico Miguel Oliver, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Durante once días, la expedición estudiará nuevas estrategias para reducir los descartes, minimizar las capturas accidentales de especies vulnerables y mejorar la sostenibilidad de la actividad pesquera en el caladero nacional Cantábrico-Noroeste.

La campaña se desarrollará hasta el 27 de septiembre en una zona comprendida entre el litoral y los 500 metros de profundidad. Su objetivo es estudiar la selectividad, el comportamiento y supervivencia de especies descartadas, la mitigación de capturas accidentales de cetáceos y monitoreo electrónico de la pesca en el caladero nacional Cantábrico-Noroeste.

Para ello se obtendrán parámetros y curvas de selección para el análisis y estudio del comportamiento de especies pesqueras dentro de las redes de pesca y de la supervivencia de las especies identificadas.

La campaña estudiará las características selectivas de los artes de arrastre mediante pruebas experimentales de puertas pelágicas y sistemas de arrastre innovadores, combinando diferentes configuraciones de red y estrategias de pesca en determinadas zonas.

"Incluyendo tanto las especies comerciales objetivo del sector pesquero, como las especies descartadas habitualmente como rayas y tiburones, valorando su supervivencia e incluso llegando a probar dispositivos para mitigar la captura accidental de cetáceos", añade.

FUNCIONAMIENTO

Para ello, el equipo científico contará con cámaras submarinas instaladas en las redes de pesca, que permitirán obtener información gráfica del funcionamiento de los artes de pesca selectivos y del comportamiento de las especies en diferentes profundidades y situaciones pesqueras.

"La monitorización total y control de operaciones de pesca con los sistemas de sensores del Miguel Oliver permitirán obtener información completa y trabajar en condiciones controladas y más adecuadas a los objetivos que en un barco comercial", añade sobre unos resultados que luego se presentarán en el comité científico de la Unión Europea.