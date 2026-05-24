Incautados casi 670 kilos de pulpo y retirados 783 aparatos de pesca no autorizados en lo que va de año

Gardacostas de Galicia retira 783 aparatos de pesca no autorizados y casi 670 kilos de pulpo - GARDACOSTAS DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Gardacostas de Galicia ha realizado un balance de las actuaciones contra el furtivismo y el marisqueo ilegal, a través de las cuales incautó casi 670 kilos de pulpo -- especie con veda en vigor -- y retiró 783 aparatos de pesca no autorizados, en lo que va de año.

En una nota de prensa, el organismo dependiente de la Consellería de Mar ha recordado que el objetivo prioritario de los operativos es proteger el recurso durante su época de reproducción y garantizar la sostenibilidad de la campaña extractiva. Por ello, se desvolvieron al mar dos cacharros cargados de huevos detectados en A Guarda.

De forma detallada, Gardacostas ha precisado que la mayor parte de las artes de pesca ilegales retiradas corresponden a cacharros y alcatruces de plástico, sumando un total de 645 unidades intervenidas. A esta cifra se añaden 138 nasas, tanto de madera como de hierro o metálicas, que estaban siendo empleadas de forma irregular durante el período de prohibición.

En cuanto al producto decomisado, las inspecciones permitieron interceptar un total de 666,32 kilos de pulpo. Además, también destaca la detección de ejemplares de tamaño antirreglamentario y pequeños, como los localizados en puntos de la ría de Muros-Noia --donde entre el 70 % y el 80 % de las capturas de dezao no alcanzaban el peso mínimo -- o en la zona sur de la ría de Arousa.

En este sentido, el desarrollo de estos operativos se extendió por las diferentes rías gallegas, aunque el principal foco de actividad se situó en la ría de Vigo, que acumuló la mayor parte del pulpo decomisado. El dispositivo más destacado tuvo lugar el pasado 6 de mayo en O Berbés, donde se intervinieron 472 kilos de producto. Asimismo, a cinco millas al oeste de A Guarda se decomisaron 430 alcatruces de plástico con 4.000 metros de cabo y 75 kilos de capturas.

Por otra parte, el despliegue en las rías de Muros-Noia y Arousa se saldó con la retirada de 70 cacharros con 37 kilos de pulpo ilegal en la primera de ellas, mientras que en aguas de Arousa los controles se extendieron por Ribeira, el faro de Pedra Seca, los islotes Xidoiros y A Illa, donde los agentes intervinieron diferentes líneas de nasas.

Finalmente, también activaron dispositivos de vigilancia en los puertos y playas de la Costa da Morte y del norte de Galicia, concretamente en Camariñas, Laxe, Corme, Fisterra y Punta Sofocho, así como en la propia ría de A Coruña, donde se retiraron diversos aparejos que se encontraban fondeados sin boya ni ningún tipo de identificación.