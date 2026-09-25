Interceptado en Moaña (Pontevedra) un 'furtivo' al que le intervinieron más de 25 kilos de centollo y nécora

La Guardia Civil intercepta a un furtivo en una playa de Moaña (Pontevedra), y le interviene más de 25 kilos de centollo y nécora. - GUARDIA CIVIL

VIGO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado en una playa de Moaña (Pontevedra) a un hombre de 32 años de edad, vecino de la localidad de Cangas, tras extraer ilegalmente más de 25 kilos de centollo y nécora.

Según han informado fuentes de la Comandancia de Pontevedra, los hechos ocurrieron en la noche del pasado miércoles, cuando el Puesto de la Guardia Civil de Moaña recibió un aviso de la Central Operativa alertando de la presencia de una persona que salía del agua en una playa moañesa, equipada con un traje de neopreno y portando dos sacos de red.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar y establecieron un dispositivo de vigilancia, localizando posteriormente al sospechoso, un vecino de Cangas de 32 años, cuando se disponía a abandonar la zona en un vehículo. Tras interceptarlo e inspeccionar el maletero, los agentes localizaron dos capachos que contenían centollo y nécora, además de un traje de neopreno, gafas y una linterna.

El hombre reconoció que no tiene autorización para esa actividad extractiva, por lo que los agentes aprehendieron el marisco, 21,1 kilos de centollo y 4,1 kilos de nécora. Entre los ejemplares intervenidos se localizaron, además, nueve centollos ovados, encontrándose esta especie en periodo de veda.

El marisco fue trasladado a la lonja de Marín, donde se realizó su pesaje. Al estar los ejemplares vivos, fueron posteriormente devueltos al mar. Por estos hechos se formuló la correspondiente denuncia por infracción de la Ley de Pesca de Galicia, remitiéndose las actuaciones a la Consellería do Mar.