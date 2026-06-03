Investigadores documentan por primera vez la presencia de la ofiura 'Astrospartus mediterraneus' en Galicia

Archivo - Ofiura 'Astrospartus mediterraneus'. - IEO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC), en colaboración con el Grupo de Estudo do Medio Mariño (GEMM), han documentado por primera vez un ejemplar vivo de la ofiura 'Astrospartus mediterraneus', conocido comúnmente como gorgoncéfalo, en Galicia.

Según ha informado el IEO en un comunicado, el hallazgo amplía el límite norte conocido de esta especie, lo que podría estar relacionado con cambios oceanográficos y climáticos en el Atlántico noroccidental.

El descubrimiento, que fue publicado en la revista 'PeerJ', describe un ejemplar juvenil localizado a 33 metros de profundidad en la Ría de Arousa, en el entorno de la zona de buceo conocida como A Tartaruga.

Allí, los investigadores observaron el equinodermo entre las ramas de la gorgonia 'Leptogorgia sarmentosa'.

"Se trata de un registro excepcional que no solo amplía la distribución conocida de la especie, sino que plantea nuevas cuestiones sobre la conectividad entre las poblaciones mediterráneas y atlánticas", ha explicado el investigador del Centro Oceanográfico de Vigo del IEO y autor principal del estudio, Bruno Almón.

A renglón seguido, Jacinto Pérez-Dieste, coautor del trabajo, ha puntualizado que los registros atlánticos "eran escasos" y "casi siempre" eran ejemplares muertos o capturados de forma accidental. Por ello, localizar este individuo vivo y en buen estado en Galicia supone "un cambio de escenario".

El 'Astrospartus mediterraneus' es un ofiuroideo de hábitos crípticos y nocturnos y se caracteriza por sus brazos altamente ramificados. Tradicionalmente se consideraba restringido al Mediterráneo y al sur de la Península Ibérica.

El artículo señala que el ejemplar gallego presenta una morfología y genética prácticamente idénticas a las poblaciones mediterráneas, con similitudes del 99,5-100% en los marcadores moleculares analizados.

Esta baja variabilidad genética, han indicado los autores, sugiere una "conectividad mayor de la esperada entre regiones".

HIPÓTESIS SOBRE SU PRESENCIA EN GALICIA

Por ello, el estudio plantea diferentes hipótesis para explicar la presencia de esta especie en Galicia. Así, hace referencia al transporte larvario, favorecido por corrientes del sistema de afloramiento del noroeste ibérico; el incremento de las temperaturas marinas, que situaría estas aguas dentro del rango térmico que tolera la especie; o la disponibilidad de hábitats adecuados, esenciales para su asentamiento.

Los autores han advertido de que podría tratarse de un individuo aislado y no de una población estable. "Necesitamos intensificar los programas de seguimiento en hábitats mesofóticos y profundos para determinar si estamos ante un caso puntual o el inicio de una expansión de rango", ha subrayado Almón.

PROLIFERACIÓN EN EL MEDITERRÁNEO

En el Mediterráneo, esta especie ha mostrado en los últimos años episodios de proliferación que han llegado a interferir con artes de pesca.

El IEO ha indicado que, aunque no se prevé un escenario similar a corto plazo en Galicia, los investigadores señalan que "su eventual establecimiento podría alterar la estructura de las comunidades bentónicas locales".