Liberados más de 100 kilos de pulpo en un operativo contra el furtivismo en A Guarda (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un operativos de Gardacostas de Galicia contra el furtivismo a 4 millas al oeste del puerto de A Guarda (Pontevedra) se ha saldado con 117 kilos de pulpo, de pequeño tamaño, intervenidos que han sido devueltos al mar. También se decomisaron 720 cacharros para la captura de cefalópodos.

Según informa la Xunta en un comunicado, este operativo fue realizado por la patrullera Mar de Galicia en el marco de las labores de la Consellería do Mar para preservar a esta especie.

Los agentes destacan la cantidad y talla de la especie liberada como una buena señal de la reproducción del cefalópodo en aguas gallegas.

Este servicio lleva retirados en lo que va de año 14.000 cacharros por todo el litoral gallego, el 88% entre la ría de Vigo y A Guarda, con especial atención al periodo veda entre abril y junio.

En lo que va de 2025, fueron capturadas 1.218 toneladas de pulpo en Galicia, por valor de más de 12,8 millones de euros, lo que supone cerca de un crecimiento del 21% respecto a 2024.