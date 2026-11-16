Luz verde a una adenda al convenio con el IIM-CSIC para mejorar los bancos marisqueros de la ría de Pontevedra

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha autorizado en su reunión semanal la firma de una adenda al convenio de colaboración entre la Consellería do Mar y el Instituto de Investigaciones Marinas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IIM-CSIC) para el desarrollo del proyecto 'Marislab'.

La modificación incrementa en 80.100 euros la dotación de la anualidad de 2027, de forma que el presupuesto total del convenio pasa de los 199.700 euros inicialmente previstos a 279.800 euros.

El convenio original, firmado el 27 de marzo de 2025, tiene por objeto estudiar las condiciones sedimentarias óptimas para mejorar el conocimiento sobre la productividad de bivalvos en los bancos marisqueros de Lourido y Praceres, en la ría de Pontevedra.

El trabajo se centra en el berberecho y en las almejas fina y japónica, y analiza la relación entre las condiciones hidrodinámicas, geomorfológicas, texturales y biogeoquímicas de los sedimentos y la presencia de estas especies.