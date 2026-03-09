Mar se cita con el alcalde de Porto do Son para "tejer alianzas e impulsar" la actividad marítimo-pesquera

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el alcalde de Porto do Son, José Luis Oujo - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido con el alcalde de Porto do Son, José Luis Oujo, para "tejer alianzas e impulsar" la actividad marítimo-pesquera y, el desarrollo socioeconómico de los municipios del litoral.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, el encuentro se enmarca dentro de la escucha activa que mantiene el Gobierno gallego con el sector y los representantes institucionales de las regiones costeras.

De esta manera, en el transcurso del encuentro, los dos dirigentes repasaron las últimas inversiones acometidas con el apoyo de la Xunta, entre los que destaca la mejora del dique de abrigo y la ampliación de la capacidad de atraque en el muelle de Portosín.

A la actuación, dotada con más de 2,1 millones de euros, y que se encuentra en ejecución en estos momentos, la Administración autonómica, a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), aporta el 70 % del importe total; es decir, casi 1,8 millones.

Este proyecto comprende la construcción de una plataforma flotante de hormigón para 17 embarcaciones pesqueras y un dique de 120 para su refugio.