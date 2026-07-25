Mar destaca la reserva marina 'Os Miñarzos' de lira como ejemplo de "sostenibilidad y excelencia" de productos

La conselleira del Mar, Marta Villaverde - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira del Mar, Marta Villaverde, ha destacado la reserva marina 'Os Miñarzos' de la Cofradía de Pescadores de Lira como ejemplo de "sostenibilidad y excelencia" de productos del mar.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, la titular del departamento visitó este domingo la Festa Degustación de los Productos de la Reserva Marina 'Os Miñarzos'.

Durante el acto, la responsable autonómica ha puesto en valor esta cita gastronómica como un "buen ejemplo" de la promoción de los recursos del mar capturados mediante artes de pesca artesanales y respetuosas con el entorno.

Además, Villaverde ha remarcado que 'Os Miñarzos', constituye la primera reserva marina de interés pesquero de la costa atlántica peninsular y un modelo pionero de cogestión en el que la comunidad pesquera participa activamente en el cuidado y la protección de su entorno.

En este sentido, la conselleira ha puesto de manifiesto que la protección de los recursos marinos es la "mejor garantía" para la viabilidad económica y el desarrollo del sector, y ha reafirmado también el apoyo del Gobierno gallego a los productos del mar de Galicia.