Mar distribuye más de 400.000 unidades de semilla de bivalvos para la recuperación de los bancos marisqueros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia, a través del Centro de Investigacións Mariñas de Galicia (CIMA), dependiente de la Consellería do Mar, realizó nuevas entregas de semilla a las entidades del sector para contribuir a la recuperación y regeneración de los bancos marisqueros. En concreto, desde el pasado 21 de agosto distribuyeron 178.700 unidades de semilla de bivalvos y otras 3.000 unidades de erizo.

Según ha indicado la Xunta en un comunicado, las entregas comenzaron el día 21 con la distribución de 3.000 unidades de erizo a ARESMAR y continuaron con 82.700 unidades de almeja japonesa para la Confraría de Vilaxoán y 81.000 unidades de ostra plana para la Confraría da Illa de Arousa.

A estas se suman las 15.000 unidades de almeja babosa entregadas hoy a la Confraría da Coruña, con las que se completan las distribuciones previstas para este mes.

Estas entregas se suman a las realizadas este mes con 123.000 unidades de almeja japonesa distribuidas a la Confraría de Barallobre y las 103.000 unidades de ostra plana entregadas a Arcade, por lo que el volumen total de semilla de bivalvos distribuido por el CIMA a lo largo de este mes asciende a 404.700 unidades.