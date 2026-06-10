Mar expresa su apoyo al sector bateeiro para buscar alternativas que garanticen el suministro estable de mejilla

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, visita los long-lines de Opmega en Muros. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha visitado las cuerdas de captación de mejilla que la Organización de Productores de Mexillón de Galicia (Opmega) tiene en Muros y ha expresado su apoyo al sector mitilicultor en la búsqueda de alternativas para garantizar el suministro estable de semilla.

Las 'long-lines' son una de las fórmulas que se usan de manera experimental en las rías gallegas para garantizar el subministro del mítulo con el objetivo de que las campañas de extracción de mejilla no dependan de forma exclusiva de la presencia de este bivalvo en las rocas o en las cuerdas pescadoras de las bateas.

La conselleira do Mar y el presidente de Opmega, Ricardo Herbón, han supervisado este miércoles cómo es el proceso de izado de cuerdas y el transporte.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, durante esta jornada la conselleira do Mar también pudo comprobar la calidad y abundancia de la mejilla que se produce.

La responsable autonómica del departamento de Mar destacó la importancia estratégica de la mitilicultura para Galicia, definiéndola como una de las "actividades fundamentales de la economía azul gallega", tanto por su capacidad para generar empleo, como por su papel esencial en la cohesión social y económica de los pueblos costeros.

La conselleira remarcó el "esfuerzo realizado" por los profesionales del mar para mantener la competitividad y la sostenibilidad de una actividad que constituye "una referencia internacional por su calidad, trazabilidad y respecto por el medio marino".