Mar reclama al Gobierno subir ayudas ante el alza de combustibles: "Que deje de reflexionar y pase a la acción"

Consello Galego de Pesca - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha reclamado al Gobierno central que "se incrementen" las ayudas al sector pesquero ante el alza de precios de combustibles. "Esperamos que el Ministerio deje de reflexionar y pase a la acción", afirma.

En declaraciones antes del Consello Galego de Pesca, celebrado esta tarde de jueves en Santiago, ha advertido que "a día de hoy hay muchos barcos que a lo mejor tienen que amarrar pronto porque no es rentable la explotación de la pesquería precisamente por ese aumento de costes de producción".

Avisa que estas ayudas del Gobierno "acaban a final de este mes", por lo que demanda "una acción realista, una acción contundente" y que "se implante ya" para dar "cobertura a esas pérdidas".

Considera que la ayuda económica del Ministerio que cubre el 70% de la diferencia del precio del gasóleo por el encarecimiento de combustibles "no es suficiente".

Precisamente, las cofradías gallegas se reunirán el próximo lunes en Santiago para abordar esta subida de precios de carburantes.

CONSELLO GALEGO DE PESCA

Por su parte, la conselleira ha informado de los temas abordados en el Consello Galego de Pesca, en el que se ha tratado la propuesta para adaptar la protección social de las mariscadoras en caso de cese de actividad.

La conselleira lamenta que las mariscadoras siguen pagando "mes a mes" sus cotizaciones en periodos en los que "no tienen ningún tipo de ingresos" por mortandad en bancos marisqueros como ocurre este año, por lo que quedan "desprotegidas".

Este documento técnico elaborado por especialistas de la USC y de la UDC incluye un sistema específico de protección para las mariscadoras al amparo de las excepciones previstas en la Ley 47/2015 para actividades marítimo-pesqueras con características singulares. Así, entre las medidas más destacadas, contempla mejoras tanto en la modalidad común como extraordinaria de protección por cese de actividad, así como la compatibilidad de las prestaciones con la realización de otras tareas necesarias para el mantenimiento del marisqueo durante los periodos de paralización de la extracción.

Por ello, emplaza al Ministerio a que recoja, a través del Instituto Social de la Marina, esta propuesta y "se dé cobertura a las mariscadoras". Censura que, pese a "muchas promesas" del Gobierno, estas trabajadoras del mar "siguen pagando las cuotas" a pesar de no poder faenar.

También se ha informado de la postura de Galicia defendida el pasado miércoles ante al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en relación con el futuro de la Política Pesquera Común (PPC) para reclamar una participación más efectiva de las comunidades autónomas en la definición de la posición que España defenderá en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea. Galicia reitera la necesidad de garantizar, al menos, 7.290 millones para pesca y acuicultura en el período 2028-2034

También señala que en la renovación de la Política Pesquera Común se apueste por la renovación de la flota y "que se establezcan medidas políticas que faciliten esa renovación, esa descarbonización". En este sentido requiere un "plan sólido" de relevo generacional.

Igualmente, se ha celebrado la nueva constitución del pleno del Consello Galego de Pesca tras la renovación de las 10 comisiones sectoriales el pasado julio.