Mar reclama más apoyo europeo para la miticultura gallega

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en jornadas de Opmega - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha reclamado más apoyo europeo para la miticultura gallega, de la que destaca su papel estratégico.

Así lo ha expuesto en la clausura de la jornada 'Miticultura en clave europea: retos actuais e perspectiva de futuro', organizada por la Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (Opmega).

Villaverde defiende la necesidad de establecer "normas claras, menos burocracia y una mayor participación de las regiones y de los profesionales en los procesos de toma de decisiones".

La comunidad, con cerca de 200.000 toneladas anuales, produce alrededor de la mitad de todo el mejillón cultivado en Europa.

"Nuestro mejillón es un producto reconocido por su calidad, trazabilidad y modelo sostenible de producción", asegura. Al mismo tiempo, destacó que "detrás de este éxito hay generaciones enteras de profesionales del mar, investigación científica y empresas que han sabido modernizarse".

La conselleira defiende la inclusión de la acuicultura en el sector primario y, por tanto, su exclusión de la Directiva de Servicios de la UE, al considerar que sería perjudicial para los intereses del sector.

GALP

Por otra parte, directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, se ha reunido con ocho Grupos de Acción Local (GALP) para analizar el impacto de los 339 proyectos impulsados entre 2023 y 2025 y estudia nuevas fórmulas para facilitar su tramitación.

Cuentan con una inversión global próxima a los 46 millones de euros, de los que alrededor de 25 millones corresponden a financiación pública, aportado por la Xunta y la Unión Europea, y 21 millones a fondos privados.

Las iniciativas están cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) 2021-2027.