Mar se reúne con representantes de Ompega para analizar la situación de la miticultura

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, se reunió este lunes con representantes de la Organización de Produtores de Mexillón de Galicia (Opmega).

Todo ello, según ha indicado la Xunta en un comunicado, en el marco de la ronda de contactos que mantiene con el sector para analizar la situación de la miticultura.

En este sentido, la Consellería ha apuntado que "mantienen un contacto permanente" con los diferentes agentes socioeconómicos marítimo-pesqueros.