La marea roja deja solo operativos dos de los 52 polígonos de bateas de Galicia

Archivo - Pesca de mejillones, a 2 de septiembre, en Pontevedra, Galicia (España). La alta temperatura del agua, sin viento norte y el continuo desove del mejillón alarman a los 'bateeiros'. El sector explica que la concha tiene "un buen crecimiento" pero - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marea roja se ha extendido a casi la totalidad de polígonos de bateas de Galicia, de forma que solo se puede extraer mejillón en dos de los 52 existentes en Galicia.

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) ha decretado este martes el cierre de otros dos polígonos en las rías de Arousa y Ares-Betanzos. En concreto, solo quedan abiertos un polígono en la ría de Ares-Betanzos (Sada 2) y otro en Camariñas (A), este último reabierto este mismo martes.

El cierre generalizado de bateas de mejillón se debe a la propagación de la toxina lipofílica (diarreica) por las rías gallegas durante este otoño.

En lo tocante al marisqueo, continúa cerrada toda la ría de Pontevedra, así como gran parte de las de Vigo y Arousa, al igual que una zona entre Corcubión y Fisterra.