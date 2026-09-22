Este miércoles abre el plazo de las ayudas para acuicultores afectados por cierres por biotoxinas en 2025

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar abre este miércoles el plazo de las ayudas de carácter compensatorio destinadas a los acuicultores para hacer frente a las pérdidas por la suspensión de la cosecha de moluscos durante 2025 debido a la presencia de biotoxinas.

La orden, que ha sido pública este martes por el Diario Oficial de Galicia (DOG), recoge que la suspensión debió producirse como consecuencia de la contaminación de moluscos por proliferación de plancton productor de toxinas o por la presencia de plancton que contenga biotoxinas, y siempre que la contaminación tuviese una duración superior a cuatro meses consecutivos.

Así, los polígonos que tuvieron en 2025 un número de días de prohibición de actividad superior a cuatro meses continuados, motivado por la presencia de biotoxinas, son Bueu A, Bueu B, Cangas A y Cangas B.

La orden cuenta con un presupuesto de 2,7 millones de euros y está cofinanciada en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y en un 30% por la Comunidad Autónoma de Galicia.

El importe de la ayuda será, como máximo, el 50% de las pérdidas que se hayan producido en las ventas realizadas, siempre y cuando el importe de la ayuda correspondiente sea superior a 1.500 euros por persona beneficiaria y con un límite máximo de 100.000 euros. Para calcular el importe, se tendrán en cuenta las ventas del año 2025 en comparación con los años 2022, 2023 y 2024.

El plazo de solicitud será de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la orden en el DOG y la tramitación deberá realizarse obligatoriamente por vía electrónica a través de la sede de la Xunta.