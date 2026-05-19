Millán Mon (PP) defiende que pesca y acuicultura ocupen un lugar central en la planificación espacial marítima

El eurodiputado del PP Francisco Millán Mon - PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado popular Francisco Millán Mon ha defendido el "carácter estratégico" de la pesca y la acuicultura y ha insistido en la necesidad de situar a ambos sector "en el centro" de la planificación de los espacios marítimos.

Así lo ha señalado en el Parlamento Europeo durante el debate del informe sobre Planificación Espacial Marítima, que será aprobado esta semana por la Eurocámara.

Según trasladó el PPdeG en un comunicado, Millán Mon destacó que, al hablar de pesca y acuicultura europeas, no se habla solo de economía, sino también de comunidades costeras, de empleo, de formas de vida y de seguridad alimentaria.

A renglón seguido, hizo referencia a la "creciente presión" que afronta el espacio marítimo europeo derivada de otros usos, como la energía eólica marina o el transporte marítimo.

En este contexto, insistió en la importancia de garantizar "un equilibrio entre todos los sectores" y evitar que la pesca "quede progresivamente desplazada de sus caladeros tradicionales".

El eurodiputado defendió la necesidad de una planificación temprana basada en el diálogo entre todos los actores implicados y reclamó que los pescadores participen desde el inicio en la toma de decisiones relativas a la planificación marítima.

En otro orden de asuntos, apuntó que las medidas de protección de los ecosistemas marinos deben apoyarse en evaluaciones científicas y socioeconómicas sólidas y permitir la coexistencia con las actividades pesqueras cuando sea posible, evitando "exclusiones automáticas e injustificadas".

Finalmente, Millán Mon hizo un llamamiento a que la futura Ley del Océano, que se prevé que la Comisión presente a finales de año y que previsiblemente abordará estas cuestiones, garantice unas condiciones justas de coexistencia para todos los usuarios del mar, preservando el papel estratégico de la pesca y la acuicultura europeas.